Москвичей предупредили о радиационном тумане

Перепады дневных и ночных температур в Москве на наступившей неделе приведут к формированию радиационного тумана на улицах города. Об этом заявил глава отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков в комментарии АГН «Москва» .

Он подчеркнул, что туманная дымка, которую в понедельник, 7 октября, увидели жители некоторых районов столицы, носила локальный, а не массовый характер.

«В среду, четверг и пятницу, когда у нас разорвет облачность, тоже при такой ситуации, как сейчас, из-за влажности возможен где-то локальный радиационный туман», — заявил Цыганков.

Он подчеркнул, что такое погодное явление обычно возникает глубокой ночью или ранним утром в низинах. В подобной ситуации водителям следует ехать особенно аккуратно, потому что видимость снизится.

Радиационный туман формируется из водяного пара, который появляется при столкновении теплого воздуха и холодной земли.

Синоптик Александр Ильин ранее предупредил жителей Москвы и Московской области, что начавшиеся в воскресенье дожди останутся в регионе до среды, когда антициклон принесет похолодание. Осадки возобновятся во второй половине субботы и останутся до среды следующей недели.