Московский регион встретит и проводит неделю сильными дождями

Пришедший вечером в минувшее воскресенье южный циклон уже начал поливать Москву и Московскую область обильными дождями. Такая погода сохранится в регионе до вечера вторника, когда на смену осадкам придет похолодание. Об этом 360.ru рассказал синоптик Александр Ильин.

Он пояснил, что к вечеру 8 октября южный антициклон отправится на восток, поэтому Москва и Московская область попадут в его холодную тыловую часть.

«Температура начнет понижаться, и в среду похолодает заметно, но днем обойдется без дождей. Также осадков не будет в четверг и пятницу», — заявил Ильин.

Синоптик отметил, что понедельник, 7 октября, станет самым теплым днем наступившей недели. Минимальные температуры +3…+8 градусов в дневные часы ожидают жителей столицы в среду. В четверг благодаря отходу циклона солнце прогреет атмосферу, и столбики термометра поднимутся до +12 в Москве и до +7…+12 — в Подмосковье.

«С вечера субботы или даже во второй половине дня на сцену снова выйдет циклон, на этот раз — западный, с севера Атлантики. Самые сильные дожди ожидаем в ночные часы воскресенья, понедельник и вторник следующей недели. На Москву и Московскую область выльется от 20 до 30 миллиметров осадков», — добавил Ильин.

Он отметил, что под влиянием атмосферного фронта температура начнет снижаться уже в воскресенье до +7...+12 градусов днем, а в ночные часы следующей недели в регион придут первые заморозки до нуля в столице и -1...-3 в Московской области. Поскольку этот период станет достаточно продолжительным, синоптик посоветовал автомобилистам задуматься о переходе на зимнюю резину.

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