Москвичей предупредили о приходе жары до +31 градуса

Сильная жара с повышением температуры до +30...+31 градуса придет в Москву в ближайший час. Такое предупреждение выпустила пресс-служба столичного главка МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что жаркая погода задержится в городе с 14:00 до 16:00 вторника, 28 июля.

«Рекомендуем вам надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды, по возможности держаться в тени. Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнем», — обратилась пресс-служба к москвичам и гостям столицы.

Гидрометцентр никаких предупреждений для Москвы не выпустил.

Для Московской области синоптики объявили желтый уровень погодной опасности из-за прихода грозы с дождем и усилением ветра до 17 метров в секунду. Метеорологи подчеркнули, что прогноз по осадкам действует до 21:00 28 июля.

Жителей Москвы и Московской области предупреждали, что погода в столичном регионе испортится к середине недели. Предстоящий четверг, 30 июля, станет самым дождливым и ветреным днем.