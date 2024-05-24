Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд назвал очень высокой температуру воздуха в Якутии

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в некоторых регионах РФ. В ближайшие дни жителей Урала и южной части Западной Сибири ожидают некомфортные условия, отметил эксперт в беседе с RT .

«Свердловская, Челябинская, Курганская области. Вот тут заток холодных воздушных масс в течение выходных дней и в течение по крайней мере первой половины следующей недели», — пояснил специалист.

А вот на юге Якутии прогнозируется тепло. По словам Вильфанда, столбики термометров поднимутся до +20…+23 градусов, что является очень высокой температурой для местности.