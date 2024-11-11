Москвичей предупредили о похолодании 11 ноября

В Москве ожидается похолодание в понедельник, 11 ноября. После теплых выходных температура воздуха днем упадет сразу на несколько градусов, предупредили в прогнозе, опубликованном на сайте Гидрометцентра.

«Облачно с прояснениями. Без осадков», — уточнили синоптики.

Днем температура воздуха в столице будет варьироваться от +1 до +3 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до –2.

В Подмосковье прогнозируют дневные температуры в районе от –1 до +4 градусов, а ночью — до –4.

В Москве будет дуть ветер переменных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит 759–760 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал россиянам, когда наступит зима. По его словам, не стоит смены сезона раньше декабря. При этом пояснил, что декабрь и в целом зима будут мягкими и снежными.