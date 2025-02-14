Москвичей предупредили о пике похолодания в ближайший понедельник

Синоптик Тишковец: пик похолодания в Москве придется на 17 февраля

Пик похолодания в Москве придется на понедельник, после морозы станут медленно отступать. Март стартует с аномального тепла, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог уточнил, что в выходные в столице усилятся холода, днем температура будет опускаться до -10 градусов, а ночью — до -12 градусов, ожидается кратковременный снег.

Пик похолодания придется на понедельник, когда столбик минимального термометра покажет до -15 градусов, а днем до -10 градусов. Высота снежного покрова не превысит 2-5 сантиметров.

«После чего морозы станут медленно и неохотно отступать — появится тенденция к постепенной перестройке атмосферы, её подготовке к раннему наступлению весны и смене климатических сезонов. Март стартует с аномального тепла», — написал Тишковец.

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