Водителей предупредили о гололедице в Подмосковье в конце недели

С четверга в Москве и Подмосковье ожидаются похолодание до -11 градусов, небольшой снег и гололедица. В Минтрансе региона призвали водителей на фоне ухудшения погодных условий быть предельно внимательными на дорогах.

В ведомстве отметили, что дорожные службы Московской области будут следить за ситуацией и обрабатывать проезжие части специальными материалами.

Автомобилистам рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон. Кроме того, не им не следует останавливаться на обочине, а в случае поломки желательно покинуть салон и отойти от машины.

Пешеходам рекомендуют переходить дорогу только по оборудованным переходам, ждать общественный транспорт исключительно на остановках, быть осторожными на парковках, а в темное время носить одежду со светоотражающими элементами.