Москвичей предупредили о первых осенних заморозках

Воскресенье и понедельник 22 и 23 сентября в Москве станут самыми холодными днями этого месяца. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с РИА «Новости» .

Он отметил, что уже в воскресенье на этой неделе будет значительное понижение температуры — до +2...+7 градусов в ночное время суток и +11...+16 днем.

В понедельник температура тоже будет ниже нормы. В Москве и области ожидают в этот день от 1 градуса ниже ноля до +4.

«Дневные температуры в Москве будут +12...+14 градусов, по области — +10...+15 градусов», — заявил синоптик.

Скорое похолодание пообещали москвичам еще в понедельник 16 сентября. Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, летняя погода продержится до четверга.