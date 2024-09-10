Синоптик Леус: в Москве продолжится теплый и засушливый период

Метеорологическое лето продолжается в Москве. Среднесуточная температура держится выше отметки в +15 градусов. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT .

По его словам, в четверг, 12 сентября, в столицу вернется обширный антициклон. Результатом станет более солнечная погода. Местных жителей ожидает засушливый период.

Эксперт отметил, что 13 сентября в городе может быть побит суточный температурный рекорд, установленный в начале XX века.