Синоптик Леус: в Москве продолжится теплый и засушливый период
Метеорологическое лето продолжается в Москве. Среднесуточная температура держится выше отметки в +15 градусов. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT.
По его словам, в четверг, 12 сентября, в столицу вернется обширный антициклон. Результатом станет более солнечная погода. Местных жителей ожидает засушливый период.
Эксперт отметил, что 13 сентября в городе может быть побит суточный температурный рекорд, установленный в начале XX века.
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