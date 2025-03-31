Москвичей предупредили о мощных ливнях в первый день апреля

Вильфанд: в Москве 1 и 2 апреля выпадет треть от месячной нормы осадков

В Москве во второй половине вторника, 1 апреля, начнется сильный дождь, который продлится до конца среды. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Интерфакс» .

«Апрель начнется в Москве с очень теплой и дождливой погоды. Заметные осадки пройдут во вторник и в среду, 1 и 2 апреля», — сказал синоптик.

По данным синоптика, за первые два дня апреля в столице может выпасть примерно треть от месячной нормы осадков, при этом в отдельных районах их количество может достигнуть от 15 до 18 миллиметров. Вместе с тем Вильфанд отметил, что апрель считается «сухим» месяцем, когда норма осадков минимальна.

По словам метеоролога, в четверг осадки прекратятся, а дневная температура повысится до 11 — 13 градусов выше ноля.

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