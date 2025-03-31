Прогноз погоды для Москвы и Подмосковья. Чего ждать от второго месяца весны?
Метеоролог Позднякова рассказала, когда в Москве и Подмосковье пройдут дожди
В столице уже несколько дней светит яркое солнце, жители убирают пальто в дальний шкаф, а автомобилисты вовсю меняют резину. Однако синоптики спешат огорчить: скоро в Москву и Московскую область вернутся похолодание и дожди. Какой будет погода в апреле 2025 года и когда ждать настоящей весны — в материале 360.ru.
Почему в марте было так тепло?
Конец марта в этом году выдался теплым и небогатым на осадки: выпало всего 77% месячной нормы, рассказал 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин.
«За последние 150 лет не было таких показателей температур. Для марта в Москве средняя температура составляет -0,7 градуса. Однако сегодня этот месяц завершается со средним значением +4. Отклонение — почти пять градусов. Самая высокая температура была 29-го числа — тогда столбики термометров показали 13,9 градуса, самая низкая — 18-го, когда температура опустилась до -7,5 градуса», — напомнил эксперт.
Прогноз погоды на апрель-2025 в Москве и Подмосковье
Мартовское тепло продолжится в апреле, но с небольшим перерывом на похолодание. Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала 360.ru, что 1 апреля температура воздуха будет выше климатической нормы.
«Однако с четверга температура понизится, на погоду будет влиять холодный атмосферный фронт. До конца рабочей недели в столице и области все время будет облачно, с дождями различной интенсивности», — уточнила метеоролог.
Ильин согласился с коллегой.
«Апрель еще покажет себя. Первая пятидневка будет комфортной по температуре, а похолодание и снег стоит ждать в период с 6-го по 11-го число», — отметил синоптик.
В эти даты воздух остынет до -5 по ночам. Но после 11-го числа температура снова поползет вверх, так что к концу апреля ночные заморозки станут редкостью.
По предварительным прогнозам, несмотря на все похолодания, которые могут случиться, среднемесячная температура во второй месяц весны ожидается на три-четыре градуса выше климатической нормы.
Александр Ильин
Во вторник, 1 апреля, столбики термометров покажут +12-14 градусов в Москве, по региону ожидается +11-16 градусов.
«Со среды температура начнет понижаться. Ночью будет в пределах от 0 до +5 градусов, а днем — от 5-10 градусов. Это соответствует нормам первой пятидневки апреля», — добавила Позднякова.
Увы, вместе с похолоданием в столицу и Подмосковье придут дожди. Их прогнозируют во вторник на юге области, потом фронт приблизится к Москве.
«Наиболее интенсивный дождь пройдет 1 апреля и в ночь на 2-е число. В этот период количество осадков превысит треть от месячной нормы», — предупредила Позднякова.