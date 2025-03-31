31 марта 2025 17:10 Прогноз погоды для Москвы и Подмосковья. Чего ждать от второго месяца весны? Метеоролог Позднякова рассказала, когда в Москве и Подмосковье пройдут дожди 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Татьяна Позднякова

В столице уже несколько дней светит яркое солнце, жители убирают пальто в дальний шкаф, а автомобилисты вовсю меняют резину. Однако синоптики спешат огорчить: скоро в Москву и Московскую область вернутся похолодание и дожди. Какой будет погода в апреле 2025 года и когда ждать настоящей весны — в материале 360.ru.

Почему в марте было так тепло? Конец марта в этом году выдался теплым и небогатым на осадки: выпало всего 77% месячной нормы, рассказал 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин. «За последние 150 лет не было таких показателей температур. Для марта в Москве средняя температура составляет -0,7 градуса. Однако сегодня этот месяц завершается со средним значением +4. Отклонение — почти пять градусов. Самая высокая температура была 29-го числа — тогда столбики термометров показали 13,9 градуса, самая низкая — 18-го, когда температура опустилась до -7,5 градуса», — напомнил эксперт.

Прогноз погоды на апрель-2025 в Москве и Подмосковье Мартовское тепло продолжится в апреле, но с небольшим перерывом на похолодание. Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала 360.ru, что 1 апреля температура воздуха будет выше климатической нормы. «Однако с четверга температура понизится, на погоду будет влиять холодный атмосферный фронт. До конца рабочей недели в столице и области все время будет облачно, с дождями различной интенсивности», — уточнила метеоролог.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Ильин согласился с коллегой. «Апрель еще покажет себя. Первая пятидневка будет комфортной по температуре, а похолодание и снег стоит ждать в период с 6-го по 11-го число», — отметил синоптик.

В эти даты воздух остынет до -5 по ночам. Но после 11-го числа температура снова поползет вверх, так что к концу апреля ночные заморозки станут редкостью.

По предварительным прогнозам, несмотря на все похолодания, которые могут случиться, среднемесячная температура во второй месяц весны ожидается на три-четыре градуса выше климатической нормы. Александр Ильин

Во вторник, 1 апреля, столбики термометров покажут +12-14 градусов в Москве, по региону ожидается +11-16 градусов. «Со среды температура начнет понижаться. Ночью будет в пределах от 0 до +5 градусов, а днем — от 5-10 градусов. Это соответствует нормам первой пятидневки апреля», — добавила Позднякова.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Увы, вместе с похолоданием в столицу и Подмосковье придут дожди. Их прогнозируют во вторник на юге области, потом фронт приблизится к Москве. «Наиболее интенсивный дождь пройдет 1 апреля и в ночь на 2-е число. В этот период количество осадков превысит треть от месячной нормы», — предупредила Позднякова.