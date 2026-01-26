Москвичей предупредили о мощном трехдневном снегопаде

Гидрометцентр сообщил о трехдневном снегопаде в Москве с 26 января

Вечером 26 января в Москве и Московской области начнется мощный снегопад, который продлится двое суток. Об этом сообщили в Гидрометцентре России .

Предстоящей ночью порывы ветра могут достичь 15 метров в секунду. В столице температура воздуха снизится до -12 градусов ночью 27 января, а в Подмосковье — до -15 градусов.



Днем во вторник в Москве ожидается до -6 градусов, а в Московской области — до -9 градусов. Сильный снег продолжится до 29 января.

В Гидрометцентре уточнили, что причиной резкого изменения погоды станет отступление сибирского антициклона на восток. С юго-запада начнут поступать теплые воздушные массы. Температура воздуха поднимется, а атмосферное давление начнет снижаться.

Ранее россиянам объяснили, как правильно одеваться в сильные морозы. Нужно выбирать многослойную одежду, использовать термобелье и специальный крем для защиты от холода.