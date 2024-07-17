Москвичей предупредили о ливнях и сильном ветре 18 и 19 июля

Ливни и сильный ветер накроют Москву 18 и 19 июля

Фото: Freepik

Московские городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за надвигающейся на город непогоды. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Синоптики прогнозируют 18 и 19 июля в Москве сильный дождь и грозу. Также ожидается усиление порывов ветра до 17 метров в секунду. Наиболее интенсивные осадки будут наблюдаться в ночь на четверг.

Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что оперативный и ремонтный персоналы ведут круглосуточное дежурство. В столице приняли все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, отметил он.

Также на улицах города организовали дежурство бригад и техники ГУП «Мосводосток». Электросетевые организации получили указание подготовить источники аварийного питания.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее заявила, что в Москве ожидается постепенное снижение температур.

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