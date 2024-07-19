Москвичей предупредили о грозе и понижении температуры 19 июля

Гроза ожидается в Москве в пятницу, 19 июля. Температура воздуха в этот день понизится и дойдет до отметки +23 градуса, сообщили на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, днем столбики термометров в городе будут показывать значения от +23 до +25 градусов. Ночью станет еще прохладнее, синоптики обещают +15 градусов.

В Подмосковье днем воздух прогреется от +22 до +27 градусов, ночью температура может составить +12 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью от шести до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744–745 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что «египетские ночи» начнут отступать в Москве после 18 июля. Причиной стал фронтальный раздел с облачностью и осадками.