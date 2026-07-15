Москвичей предупредили о дожде с грозой 15 июля

Гидрометцентр: в Москве 15 июля ожидается облачная погода и дождь с грозой

Жителей Москвы и области 15 июля ожидает облачная погода, местами кратковременный дождь с грозой. Прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра России.

«Облачно с прояснениями. По области местами кратковременный дождь. Гроза», — сообщили синоптики.

В столице днем ожидается ветер со скоростью от шести до 11 метров в секунду. Столбики термометров покажут +24…+26 градусов. В ночное время температура опустится до +15…+17 градусов.

В Подмосковье днем температура будет от +22 до +27 градусов, а ночью — до +12.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев успокоил жителей Московского региона, что до конца июля не ожидается экстремальной жары. Будет типичная и вполне комфортная погода.