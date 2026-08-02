Москвичей предупредили о 32-градусной жаре

Гидрометцентр: в Москве и области 2 августа ожидается жара до +32 градусов

В Москве и области температура воздуха во воскресенье, 2 августа, может повыситься до +32 градусов. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

«Жаркая погода. Переменная облачность», — уточнили синоптики.

В столице температура воздуха будет колебаться от +30 до +32 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +17…+19 градусов, а также возможны кратковременные дожди.

В Московской области днем местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха составит +27…+32 градусов, но в ночном время может похолодать до +12.

Ранее начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев сообщил, что август в столице ожидается около климатической нормы. По его словам, не ожидается ни экстремальной жары, ни сильного похолодания.