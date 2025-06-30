Синоптик Шувалов пообещал возвращение тепла в Москву

Синоптик Александр Шувалов сообщил телеканалу «Звезда» , что в скором времени жителей Москвы ждет потепление и возвращение к летним температурам.

Специалист уточнил: «Потепление и возврат к более-менее июльской погоде будет начиная со среды. В среду — температура воздуха уже выше +20 градусов и около +25 — в четверг. Чуть выше +25 будет в пятницу».

Шувалов также добавил, что осадки прекратятся к утру среды.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд информировал, что начало недели будет ознаменовано более низкими температурами, примерно на 4–5 градусов ниже стандартных показателей. По словам эксперта, погодные условия начнут улучшаться со среды, когда циклон сместится на восток.