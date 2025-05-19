Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Тишковец: в Москве в понедельник ожидаются дождь и до 16 градусов тепла

Кратковременный дождь, температура воздуха до +16 градусов и порывистый ветер ожидаются в понедельник в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос», синоптик Евгений Тишковец.

Метеоролог отметил, что синоптическая ситуация в течение дня в Московском регионе обусловится тыловой частью большого циклона с центром над Верхневолжьем.

«Кратковременный дождь, облачно, температура воздуха в Москве +13…+16, по области +12…+17 градусов», — написал он.

Тишковец добавил, что будет дуть порывистый юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Показания барометров составят 738 миллиметров ртутного столба и будут слабо падать.

Ранее синоптик заявил, что в Москве метеорологическое лето наступит с 27 мая. С этой даты среднесуточная температура воздуха в столице поднимется выше +15 градусов и останется стабильной.