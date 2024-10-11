Московским автолюбителям дали совет по переходу на зимнюю резину

Вильфанд: московским автовладельцам пока не нужно переходить на зимнюю резину

Столичным автомобилистам не нужно задуматься о смене резины с летней на зимнюю ранее 20 октября, однако в регионах восточнее Москвы ее уже нужно менять. Об этом «Интерфаксу» заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Менять резину пока рано. Если шипованные колеса, то точно рановато. Да и для нешипованной резины тоже еще рановато. Можно потерпеть до 20 октября», — сказал он.

Вильфанд добавил, что в Приволжье, регионах Урала, восточнее Москвы, уже пора сменить резину.

Ранее директор автосервиса Николай Погуляев призвал водителей менять весь комплект сезонной резины сразу, а не только пару шин. По его словам, в этом случае будет неравномерный износ, а у самой машины будет больше шансов попасть в аварию на скользком покрытии, поскольку нагрузка добавляется на многие детали транспортного средства.