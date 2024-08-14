Москвичам под конец лета пообещали недолгое возвращение жары

«К солнечным денькам и к загару, конечно, готовиться можно, но нужно не забывать, что у нас на дворе август месяц, продолжительность светового дня уменьшилась более, чем на два часа», — отметил специалист.

С учетом этого, продолжил Шувалов, в утренние часы погода будет не слишком жаркой. Определение «жара», по словам специалиста, сейчас не стоило бы использовать в принципе, потому что температурные значения будут все же не слишком высокими.

«Да, будет очень теплая погода после полудня, но не жаркая. До пятницы включительно ожидается +21…+23, но в ночные часы температура будет около +10, что, согласитесь, не слишком жарко», — добавил собеседник 360.ru.

До конца рабочей недели, по словам Шувалова, осадков не ожидается, а вот в субботу и воскресенье их вероятность повысится, но они не будут существенными. Никаких ливней ждать не стоит.

«В выходные дни температура будет +23…+25. В следующий понедельник, 19 августа, и вторник, 20 августа, может быть и до +27, но потом температурные значения обязательно снизятся. Так что рост до +30 маловероятен. Но в сентябре, отмечу, мы тоже еще погреемся», — заключил эксперт.