Москвичам пообещали возвращение летней погоды

Синоптик Заводченков: в Москву 14 августа вернется солнечная и жаркая погода

В Москву вернется комфортная солнечная погода уже в пятницу, 14 августа. Об этом ИС «Вести» рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, в столице в четверг ожидаются небольшие ливни. Дневная температура составит +15 градусов.

«Но уже с пятницы, благодаря антициклону, в столицу вернется комфортная солнечная погода, и воздух сможет постепенно прогреваться. В выходные в мегаполисе вполне летние +21…+24», — уточнил синоптик.

Он добавил, что в начале следующей недели в Центральную Россию придет настоящая жара. Ожидается, что температура воздуха достигнет +28 градусов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что конец рабочей недели будет прохладным, но без существенных осадков. Погода может улучшиться только на выходные дни.