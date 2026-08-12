Синоптик Позднякова рассказала, что конец рабочей недели в Москве будет прохладным

В Москве в ночь на среду дождь сохранится, температура составит +13...+15 градусов. Об этом Zvezdanews сообщила синоптик Татьяна Позднякова.

Днем погода будет облачной с кратковременными дождями и возможной грозой. Максимальная температура в Москве будет около +19...+20 градусов. Из-за плотного северо-западного ветра будет ощущаться заметное похолодание.

Конец рабочей недели также будет прохладным, но существенных осадков не ожидается. Минимальная температура составит +8...+13 градусов, а дневная поднимется до +12...+17 градусов.

По прогнозам синоптика, улучшение погоды можно ожидать только на выходные дни, когда прекратятся осадки и начнет постепенно повышаться температура.