Москвичам пообещали сильную жару на следующей неделе

Жаркая погода наступит в Москве в начале следующей недели, температура воздуха поднимется до +28 градусов. Об этом РИА «Новости» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«В понедельник температура воздуха в столице поднимется до +27… +28, что уже относится к категории очень жаркой погоды. Возможны небольшие дожди. До середины следующей недели такая тенденция будет сохраняться», — отметила Позднякова.

Синоптик предупредила, что 30-градусная жара может создать дискомфорт для жителей столицы. Также она отметила повышение пожароопасности.

Несмотря на облачность, потепление в столице ожидается уже в воскресенье. В последний день недели температура может перевалить отметку +25 градусов. Начиная со следующей недели для Москвы будет актуальна формулировка «жаркая погода», отметила ранее Позднякова.

Специалист не исключила, что 18 мая может обновиться температурный рекорд. Температура будет выше климатической нормы на шесть-семь градусов.