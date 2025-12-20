Москвичам пообещали самые сильные морозы с начала зимы

В Москве с понедельника температуры начнут опускаться ниже климатических значений. Ожидается вторжение холодного фронта и снегопад, сообщила msk.kp.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В воскресенье, 21 декабря, в столице днем ожидается до +2 градусов. Будет облачно с небольшими осадками в виде снега. К вечеру понедельника, 22 декабря, холодный фронт дойдет до Москвы. Столбики термометров опустятся до -5 градусов в столице и до -8 градусов в Подмосковье. Это принесет новую порцию снега.

«Нас ждет действительно морозная погода, но сильных снегопадов в ближайшие дни не ожидается. Небольшой снег будет, он не растянет, и улицы все же станут белыми», — отметила Позднякова.

Во вторник и среду, по прогнозам синоптиков, ночью и в течение дня от -8 до -10 градусов, по области будет наблюдаться до -12 градусов. Вечером температура установится на отметке -16 градусов. И это будут самые сильные морозы с начала зимы.

В некоторых районах пройдет небольшой снег, будет облачно. В ночь на 25 декабря температура в Москве составит около -16 градусов ночью и от -4 до -9 градусов днем. В последней пятидневке декабря также ожидаются снегопады.

Ранее доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев сообщил, что с 31 декабря на 1 января столбики термометров в Москве могут опускаться до -5 градусов.