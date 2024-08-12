Москвичам пообещали потепление в середине рабочей недели

Синоптик Ильин: со среды в Москве потеплеет до +24 градусов

Начало рабочей недели в Московском регионе выдалось прохладным, но вскоре погода начнет улучшаться. Таким прогнозом в беседе с 360.ru поделился синоптик Александр Ильин.

По его словам, похолодание в Московском регионе связано с влиянием циклона, который расположился на Урале.

«Большая часть европейского региона находится в тыловой части циклона, где, как правило, всегда холодно, с порывистым ветром. Поэтому ведущие потоки несут нас полярный воздух», — сказал метеоролог.

Ильин уточнил, что в понедельник в Москве и области будет +19 градусов тепла. Это максимальное значение, которое можно ожидать.

«При порывистом ветре до 17 метров в секунду на улице будет не очень комфортно, вероятны дождь и гроза. Начиная со вторника, температура понемногу начнет повышаться, дожди и ветер немного ослабнут. Со среды температура поползет вверх, в Москве будет +22…+24, по области — до +19…+24», — заключил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что снижение температуры в Центральной России соответствует климатической норме.