Москвичам пообещали потепление до +6 градусов
Синоптик Леус спрогнозировал потепление до +6 градусов в Москве
В столичном регионе ожидается заметное потепление. К вечеру 19 ноября температура повысится настолько, что снежный покров начнет сходить, сообщил в телеграм-канале синоптик Михаил Леус.
Погоду определит теплый сектор циклона, расположенного над восточной частью Балтийского моря. Небо останется преимущественно затянутым облаками, местами пройдут небольшие дожди. Утром в отдельных районах Подмосковья возможен мокрый снег.
«Температура воздуха +4…+6, по области — +2…+7. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду», — написал метеолоролог.
Леус добавил, что атмосферное давление существенно ниже климатической нормы — оно составит около 731 миллиметров ртутного столба, что на 15–17 единиц меньше обычных значений.
В пятницу осадки местами сохранятся. Ночью ожидается +4…+6 градусов, днем — до +5…+7.
Ранее Роскосмос показал заснеженную Москву со спутников Москву.