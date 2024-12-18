Синоптиков Цыганков рассказал, что в ряде регионов России усиливается погодная аномалия

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил в беседе с RT об усилении «отрицательной аномалии» в некоторых регионах.

По его прогнозу, в ближайшую пятницу и к выходным ожидается усиление отрицательной аномалии в ряде российских субъектов. В цифрах это выглядит так: в Мурманске — -16 градусов, в Салехарде — -24…-26 градусов, ночные температуры в Казани — -16 градусов.

В Якутии, от Анадыря до Якутска, — положительная аномалия, то есть температура на 8–12 градусов выше нормы. Аномальные показатели также ожидаются в Сибири.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился, что сегодня вечером в столичном регионе ожидается понижение температуры до -15… -19 градусов.