Москвичам пообещали грозы и до +28 градусов в воскресенье

Синоптик Леус: 2 июня в Москве будет до +28 градусов, возможны грозы

В воскресенье, 2 июня, в Москве ожидается до +28 градусов, возможны грозовые дожди. В Подмосковье воздух прогреется до +29. Об этом в Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Столица будет ощущать влияние теплой периферии далекого циклона с центром над Прибалтикой. В такой ситуации в атмосфере сохранятся благоприятные условия для образования конвекции, а значит, в небе вновь появятся массивы кучево-дождевых облаков, вызывая локальные грозовые дожди», — уточнил синоптик.

Как отметили на сайте «Метеовести», температурный фон в столице будет соответствовать макушке лета.

Юго-восточный ветер при грозе будет порывистым, однако его скорость достигнет максимум восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и станет немного ниже нормы — 745 миллиметров ртутного столба.

Накануне, 1 июня, на Московскую область обрушились ливни и град. Спасатели заранее предупреждали о резком ухудшении погоды к ночи.