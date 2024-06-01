Град, ливень и радуга. Непогода обрушилась на Подмосковье после жары

Град и ливень обрушились на Московскую область после жарких дней

После жарких дней Подмосковье и столицу настигла непогода. В каждой части региона стихия проявила себя по-разному: где-то прошли ливни и выпал град, а в некоторых местах появилась радуга. Карты осадков «Яндекс Погода» показали, какой разный вид наблюдали жители столичного региона.

Сильно досталось жителям Подольска. Там начались проливные дожди с градом. Как предупредили в МЧС России, ливни не прекратятся до ночи. Похожая ситуация сложилась и в Серпухове. Мощные порывы ветра сорвали крышу с жилого дома и повалили деревья.

Зато у станции метро «Улица 1905 года» ситуация сложилась иным образом. Читатель Msk1.ru показал фото безмятежной радуги в небе и сухой асфальт.

Исходя из данных карты осадков, дождь не затронул центральную и северную части столицы.