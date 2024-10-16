Синоптик Цыганков указал на аномально теплую погоду в европейской части РФ
В некоторых российских регионах наблюдаются погодные аномалии. Об этом рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT.
По его словам, в европейской части РФ зафиксировано тепло, не характерное ей в данное время года. В Мурманске, Архангельске и других городах северного побережья температура на 4 градуса выше нормы.
А вот к Черному морю «провалился» арктический холод с Сибири и Урала, добавил эксперт. К выходным на Кавказе резко упадут значения на столбиках термометров.
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