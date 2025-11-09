Москвичам назвали дату начала «автомобильной зимы»

Автомобильная зима наступит в Москве 15–16 ноября. В эти дни ожидается мокрый снег, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он рассказал, что устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль, который обычно происходит 13 ноября, откладывается на неделю-другую. Но автомобильная зима придет в предстоящую семидневку.

«Поэтому, если сегодня смена автошин кому-то покажется преждевременной, то в следующие выходные, когда в Центральной России местами пойдет мокрый снег, может быть уже поздно», — отметил синоптик.

Тишковец добавил, что на предстоящей неделе прогнозируется постепенное понижение температурного фона. Показания термометров останутся на несколько градусов выше многолетней нормы для этого периода.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в середине ноября европейская часть России останется без снега. Этому поспособствует теплая и нехарактерная для месяца погода.