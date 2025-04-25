Московский НПЗ внедрил цифровое управление производством бензина

Московский нефтеперерабатывающий завод завершил строительство станции смешения бензина с цифровым управлением. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Новые заводы строятся по мировым экостандартам, а существующие активно инвестируют в модернизацию — каждое второе предприятие города сегодня реализует зеленые проекты», — добавил он.

Благодаря такой оптимизации предприятие сократил использование более 30 единиц старого оборудования. Это позволило не только снизить воздействие на окружающую среду, но и повысить качество выпускаемого топлива. Интеллектуальная система управления определяет нужные пропорции составляющих и смешивает их в режиме реального времени.

«„Умная“ станция смешения делает процесс приготовления более эффективным, при самом строгом контроле качества. Тем самым мы дополнительно повышаем надежность в снабжении рынка топливом», — отметил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Всего на заводе ежегодно перерабатывают более 12 миллионов тонн нефти. Там производят топливо для автомобилей, самолетов, судов, а также битум для дорожных работ.