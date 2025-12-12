Мощный ветер повалил деревья в Москве, есть пострадавшие

В Москве разбушевалась непогода. Сильный ветер повалил деревья и даже новогоднюю елку в центре столицы. Есть пострадавшие, сообщили источники 360.ru.

Мощные порывы ветра сломали дерево напротив ТЦ «Ривьера» на юге Москвы. Ствол упал на тротуар и задел прохожую. Пострадала 39-летняя женщина, у нее сотрясение головного мозга, открытый перелом малой берцовой кости левой голени.

На проспекте Лихачева упавшее дерево зацепило женщину и 12-летнего ребенка, сообщил источник.

На Тверском бульваре сильный ветер повалил новогоднюю елку.

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. Местами ожидаются порывы ветра до 15-17 метров в секунду.

Также синоптики прогнозировали резкое похолодание и снег. К вечеру температура опустится до -3 градусов в Москве и до -4 градусов в Подмосковье.