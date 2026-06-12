Мощный ливень накрыл Чехов

На видео можно заметить, что некоторые пешеходы оказались не готовы к дождю и буквально промокли до нитки. Другие решили переждать ливень под козырьками у входа в торговые центры.

Пресс-служба городского хозяйства Москвы отметила, что в столице в ближайший час ожидается кратковременный дождь, а ветер усилится до 15 метров в секунду. Гостям и жителям города посоветовали не укрываться под деревьями, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.

Водителям необходимо увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и снизить скорость движения, а также не парковаться под деревьями.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в выходные в Москву придет небольшое похолодание. В субботу столбики термометров поднимутся до +29 градусов, а в воскресенье —до +26.