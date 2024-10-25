Мощная магнитная буря обрушится на Землю 25 октября

После вспышки на Солнце на Земле будут наблюдаться мощные магнитные бури. Об этом предупредили на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики.

Ученые отметили, что после вспышки произошел выброс плазмы, имеющей направленные к планете компоненты. В подобных ситуациях выброс цепляет Землю краем.

«Математические модели в таких случаях выдают бури высокого уровня, которые, однако, могут не реализоваться, так как вещество в итоге проходит близко, но все же мимо планеты», — отметили в ИКИ РАН.

Согласно прогнозу, геомагнитная активность достигнет своего пика 26 октября. Однако точные данные прихода солнечных масс ученые получат до конца текущих суток.

Слабые и среднего уровня магнитные бури обрушивались на Землю на прошлой неделе. Жители нескольких российских регионов могли наблюдать за полярным сиянием.