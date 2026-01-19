Мощная магнитная буря накроет Землю 20 января

Выброс солнечной плазмы, который сейчас идет прямо к Земле, вызовет мощную магнитную бурю. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По оценке ученых, облако плазмы достигнет планеты во вторник, 20 января.

«Ожидающийся уровень магнитных бурь — G3/G4», — уточнили в лаборатории.

Шкала магнитных бурь включает пять уровней: от G1 («слабо») до G5 («экстремально сильно»). Класс G4 отнесли к категории «очень сильно». Такие события могут влиять на работу энергосистем, радиосвязи и навигации, а также вызывать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.

Солнечный выброс принесет на Землю не только риски, но и редкое зрелище. Специалисты спрогнозировали, что нижняя граница зоны полярных сияний опустится примерно до 50‑й параллели. Это означает, что природное явление смогут увидеть жители регионов, которые обычно остаются далеко южнее пояса северных сияний.

Ранее на Солнце сформировалась корональная дыра высотой около миллиона километров, по форме напоминающая единицу. Это может приводить к магнитным бурям, которых в прошлом году стало на 60% больше.