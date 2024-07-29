Врач Чернышова: в период магнитных бурь нельзя переутомляться

Люди с сердечно-сосудистыми и психическими заболеваниями наиболее подвержены влиянию магнитных бурь. Всем метеозависимым нельзя переутомляться в такие периоды, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, любые погодные и атмосферные явления способны пошатнуть физическое состояние. В эти дни могут возникнуть головные боли, резкие перемены настроения и другие непонятные симптомы.

Чтобы свести к минимуму их появление, людям стоит больше внимания уделять отдыху, прогулкам и избегать стрессовых ситуаций, отметила Чернышова.

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