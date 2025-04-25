Морозы придут в некоторые регионы России в ближайшие три дня

Вильфанд: в Москву и Подмосковье придут морозы с 26 по 28 апреля

В ближайшие три дня в некоторые регионы России придут морозы, в том числе в Москву и Подмосковье. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщил «Интерфакс» .

С похолоданием столкнутся жители Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. Там в ночные и утренние часы с 26 по 28 апреля ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов.

Синоптик добавил, что столбики термометров также опустятся в регионах Приволжского федерального округа. В Пензенской области в воскресенье, 27 апреля, ожидаются заморозки до -3 градусов, а на следующий день и в Ульяновской области. Также похолодает в Краснодарском и Ставропольском краях, но за исключением черноморского побережья.

«Заморозки на поверхности почвы от 0 до -3 градусов», — уточнил Вильфанд, добавив, что такие температуры продержатся с 28 по 30 апреля.

В Ростовской области прогнозируются не только заморозки до -5 градусов, но также сильный ветер и ливни с грозой и градом.

Ранее в столице объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков.