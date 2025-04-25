«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за заморозков

В Москве с ночи на субботу, 26 апреля, и до утра понедельника, 28 апреля, будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности. Его ввели из-за заморозков, сообщили в Гидрометцентре России.
Ожидается, что температура воздуха в столице опустится до 0…-5 градусов.
«Оранжевый» уровень предупреждает об опасных метеорологических условиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.
По данным МЧС России по Москве, в ночные и утренние часы с 26 по 28 апреля в столице ожидаются заморозки. В связи с этим автомобилистов призвали быть более внимательными на дорогах и избегать обгонов и перестроений.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее предупредил, что погода в Москве резко изменится на наступающих выходных. Московский регион в субботу накроют осадки в виде дождя и мокрого снега.
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