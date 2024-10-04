«Хеппи-энд случился». Застрявших на мелководье косаток спасли на Камчатке

Спасатели вместе с местными жителями Соболевского района помогли косаткам, застрявшим в лимане в Камчатском крае, попасть в открытое море. Об этом в эфире «Радио Камчатка» заявил глава района Андрей Воровский.

Он рассказал, что спасательная операция проходила несколько дней и закончилась успешно. Спасатели поливали животных и стаскивали их с мели, чтобы те добрались до открытого моря.

«Сегодня у нас такой хеппи-энд случился — мы довели их до устьев, два километра с половиной мы прошли вместе с ними», — объяснил Воровский.

Глава района предположил, что косатки заплыли в лиман во время охоты, так как там много нерпы.

Животные застряли на мелководье 2 октября возле села Устьевое. Из лимана не могли выплыть четыре косатки, в том числе два детеныша. Спасать китообразных прибыли сотрудники МЧС, всего в вызволении животных участвовали 30 специалистов. Так как дно лимана покрыто илом, они не стали задействовать технику при спасательной операции и делали все вручную.