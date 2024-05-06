Мокрый снег пройдет на юге Сахалина | 360°

Экология 06 мая 2024, 12:06 Мокрый снег пройдет на юге Сахалина МЧС предупредило жителей Сахалина о надвигающемся циклоне и шторме в 8 районах РИА «Новости»

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На юге Сахалинской области 7 мая резко ухудшится погода, выпадет мокрый снег и усилится ветер. В Южно-Сахалинске и восьми районах объявили штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе МЧС.

В Южно-Сахалинске, на территории Долинского, Корсаковского, Макаровского, Томаринского, Холмского, Невельского и Анивского районов, пройдут умеренные осадки. На побережьях поднимется сильный ветер и произойдет налипание мокрого снега.

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Местным жителям посоветовали не выезжать за пределы населенных пунктов, обходить стороной плохо закрепленные конструкции. Спасатели призвали туристические группы переждать непогоду в подготовленных для этого местах, а рыбаков и охотников остаться дома.

«Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле», — заявила пресс-служба.

Снег в начале мая выпал в Свердловской области. Более 70 тысяч жителей остались без света.