Жители городов и сел Свердловской области остались без света из-за снегопада | 360°

Происшествия 04 мая 2024, 15:51 Жители городов и сел Свердловской области остались без света из-за снегопада Прокуратура: в Свердловской области 74 тысячи абонентов остались без света РИА «Новости»

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Специалисты приступили к восстановлению подачи электричества в населенные пункты Свердловской области. Перебои со светом возникли из-за сложных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

После снегопадов без света остались порядка 74 тысяч человек, живущих в городах Дегтярске, Ревде, Полевской, Первоуральске, поселке Горный Щит и других населенных пунктах. Восстановление подачи электричества взяла на контроль прокуратура. В некоторых районах также возникли проблемы с отоплением и водой.

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«В ряде территорий также имеется приостановление подачи потребителям водоснабжения и отопления», — указали в ведомстве.

По данным пресс-службы, территориальные прокуроры на местах контролируют устранение последствий коммунальных аварий.

Ранее отключения электричества фиксировали в Энергодаре. Город остался без света из-за аварии на линии электропередач у Мелитополя.