Минтранс назвал сроки откачки мазута из танкера «Волгонефть-239»

Работы по откачке остатков мазута с потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера «Волгонефть-239» завершат до конца января. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса со ссылкой на заявление главы ведомства Романа Старовойта, который приехал с инспекцией на мыс Панагия.

По словам министра, рабочие закончили строительство временной дороги к месту крушения судна для перевозки тяжелой техники, а также засыпали кормовую часть танкера, чтобы защитить его от штормов, которые способны его перевернуть. Все работы по откачке топлива завершат в течение двух недель — до конца января.

Утекший в акваторию Черного моря мазут изолировали боновым заграждением. Из воды остатки топлива собирают ручным способом с баржи, которую пригнали на место. Таким способом из моря достали 1236 тонн нефтесодержащей смеси.

Утилизацию мазута проведут на двух подготовленных площадках в Краснодарском крае. Первую партию загрязненной воды доставят уже сегодня.

Остальные участки акватории сотрудники Морспасслужбы очищают вручную или обрабатывают сорбентом, чтобы нейтрализовать вредное воздействие мазута.

Президент России Владимир Путин поручил правительственной комиссии усилить работу по очистке акватории и побережья Черного моря. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Президент подчеркнул, что очистка воды и берегов имеет важное значение для жителей и экологии пострадавших регионов.