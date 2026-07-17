Микроскопические и хитрые: кто такие наноклещи и чем они опасны?

Наноклещи, о которых сейчас активно говорят, — это не отдельный вид, а нимфы иксодовых клещей. Они мельче и опаснее взрослых, рассказал 360.ru биолог Дмитрий Сафонов.

Этим летом россияне стали все чаще обращаться к врачам с жалобами на укусы мелких клещей, сообщил телеграм-канал Shot.

«Это те самые наноклещи, о которых сейчас начали активно говорить. Это такое броское, более народное или журналистское название. Мы говорим здесь о нимфах иксодовых клещей. То есть это не какой-то отдельный вид, как сейчас некоторые люди в комментариях говорят. Это просто стадия развития обычного клеща», — объяснил биолог.

Их назвали так из-за микроскопического размера — всего один-два миллиметра. Заметить их на одежде или теле почти невозможно. Однако нимфы уже способны кусать и переносить те же инфекции, что и взрослые клещи, включая энцефалит и болезнь Лайма.

«Нимфы опасны практически так же, как взрослые клещи, но они, скажем так, более хитрые. <…> Они более микроскопического размера, и их крайне сложно обнаружить. Взрослого клеща мы как-то можем ощутить, почувствовать или заметить визуально, что он присосался или ползет, например, по ногам. А нимфа просто остается незамеченной, она и питается поэтому больше, и, конечно же, увеличивается риск передачи возбудителя», — пояснил Сафонов.

Защита от нимф такая же, как от обычных клещей: закрытая одежда, репелленты, частые осмотры. Но осматривать себя лучше с лупой или фонариком.

«Если вы обнаружили присосавшегося клеща, даже неважно, нимфа это или взрослая особь, то его нужно немедленно удалить и отвезти в лабораторию на анализы, на те инфекции, которые потенциально содержатся в секретах», — подчеркнул биолог.

С начала сезона активности клещей около 386 тысяч россиян обратились к врачам после их укусов.