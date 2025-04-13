Метеорологическое чудо на Пасху. В Москву придет настоящее лето

Вербное воскресенье станет переломным моментом для Центральной России — аномальный холод сменится по-настоящему летним теплом. Регион ждет повтор рекорда тепла вековой давности, об этом в Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В предстоящую семидневку воздушный океан будет находиться в состоянии летнего штиля и заслужит высочайшей метеорологической оценки. Благодаря усилиям антициклона в Центральной и Южной России прогнозируется преимущественно солнечная и сухая погода с неудержимым ростом температурного фона», — отметил синоптик.

В понедельник ночью в Москве ожидается околонулевая температура, а днем воздух прогреется до +11…+14 градусов, что соответствует климатической норме апреля. Снежный покров в столице растает.

К среде температура достигнет +17…+20 градусов. Снег в Подмосковье растает. В пятницу днем в Москве будет до +23 градусов, что соответствует климатической норме июня. Это повторит рекорд для 18 апреля, который держится с 1921 года — тогда воздух прогрелся до +22,1 градуса.

«На Пасху небесная канцелярия подарит москвичам и жителям Центральной России метеорологическое чудо: ожидается летняя ночь, столбик минимального термометра покажет +9…+12, днем сохранится комфортное 20-градусное тепло», — отметил Тишковец.

С наступлением теплой погоды в столичном регионе начнется сезон тихой охоты. Одними из первых появятся сумчатые — строчки и сморчки.