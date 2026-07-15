Эль-Ниньо оставил Европу и США в огне: почему в Москве пока прохладно и когда это изменится

Дожди в Москве и Подмосковье скоро закончатся: метеорологи обещают солнце и потепление до +28 градусов уже на следующих выходных. Тем временем Европа и США давно страдают от аномальной жары. Как на это влияет климатические явление Эль-Ниньо и почему России повезло больше, выяснил 360.ru.

Когда в Москве и Подмосковье закончатся дожди В столице и регионе распогодится совсем скоро: в четверг вечером, 16 июля, тучи отступят, чтобы в пятницу, 17 июля, в полную силу засияло солнце. «Инициатива будет принадлежать скандинавскому антициклону, благодаря чему в выходные ожидается много солнца и никаких осадков. Максимальная температура воздуха будет колебаться от +20…+23 градусов в пятницу и до +25… +28 в выходные», — рассказал 360.ru метеоролог и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В среду, 15 июля, в восточной части Москвы и области возможен небольшой дождь. В четверг пройдет холодный фронт, который может принести более существенные дожди, но также небольшой интенсивности. «И еще посвежеет: если в среду в среднем ожидаем температуру +25 градусов, то в четверг она опустится до +20», — пояснил метеоролог.

Фото: Медиасток.рф

Европа и США страдает от жары — это влияние Эль-Ниньо? Пока центр России наслаждается комфортной прохладой, в США и Европе люди просто изнывают от аномальной жары. Некоторые ученые уверены, что всему виной Эль-Ниньо — это явление, когда раз в несколько лет (с разной периодичностью: иногда раз в два года, иногда раз в пять лет) появляется некое пятно в экваториальной зоне океана, которое имеет более высокую, буквально на полградуса, температуру, чем окружающая его среда. «Это поверхностный слой, который постепенно увеличивает свою площадь и приводит к тому, что изменяется циркуляция воздушных масс, начинают дуть теплые ветра — пассаты», — рассказал 360.ru кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова и автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселев.

Интересно Название явления произошло из-за времени его начала. Как правило, его обнаруживают в конце декабря: на католическое Рождество, когда на свет появился младенец Иисус Христос. В переводе с испанского «Эль-Ниньо» означает «мальчик».

Климатические явление известно ученым с конца XIX века. Киселев отметил, что оно до сих пор полностью не изучено.

Фото: Медиасток.рф

Как правило, влияние Эль-Ниньо проявляется как аномальная жара и экстремальные ливни. «Имеется в виду повышение глобальной температуры относительно доиндустриального периода. Так, например, было в 2016 году, а затем 2023—2024 годах. И вот сейчас. Все идет к тому, что следующий год будет годом сильного Эль-Ниньо», — объяснил климатолог. Киселев подчеркнул: вероятность такого исхода, как и любой прогноз, высокая, но не 100-процентная. Так почему же это лето аномально жаркое в Европе и США? Киселев считает, что сложилось несколько факторов: антропогенный, когда глобальная температура растет сама по себе, а также под влиянием деятельности человека. Кроме того, всемирное потепление подстегивается и влиянием самого Эль-Ниньо.

Фото: Медиасток.рф

Почему Россия не ощущает влияния Эль-Ниньо? Ученые заметили связь между описанным выше климатическим явлением и осадками. При этом она бывает разной. Например, в Австралии она приводит к обильным осадкам, а где-то возможна засуха. «Это касается южного полушария, в основном экваториальных зон. Захватывает Индию и Китай, но до России эффект, связанный с изменением режима осадков из-за Эль-Ниньо, не доходит», — объяснил Киселев. Именно поэтому, пока весь остальной мир страдает от аномальной жары, в России вполне комфортная температура и умеренные дожди. Климатолог подчеркнул: нельзя сказать, что Эль-Ниньо никак не влияет на территорию нашей страны. Все же температура повышается по всему миру. Однако в России это действительно ощущается не так остро, а скорее больше связано с глобальным потеплением, которое продолжается во всем мире. «Более того, потепление на российской территории происходит, по крайней мере, в 2,5 раза интенсивнее, чем в среднем по земному шару. А если брать Крайний Север, то в три-четыре раза», — отметил эксперт.

Фото: Медиасток.рф

Наводнения и опасные паводки — наше будущее? По данным некоторых СМИ, из-за влияния Эль-Ниньо в ближайшие 30-40 лет Россию ждут большие наводнения и опасные паводки. Киселев отметил, что это возможно, однако не говорит о влиянии Эль-Ниньо. «Рост температуры приводит к испарениям с поверхности океанов, рек и других водоемов. Соответственно, интенсивнее поднимается вверх влага, которая потом конденсируется в осадки, их становится больше. По статистике Росгидромета, все чаще легкие дожди сменяются ливневыми. Это же приводит и к наводнениям», — объяснил Киселев.

Интересно Согласно данным ведомства, число погодно-климатических аномалий, то есть событий, которые нанесли серьезный ущерб, выросло. Если сравнивать их количество с концом прошлого века, то оно увеличилось в два раза.