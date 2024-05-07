Метеоролог рассказал, как часто в Москве бывает холодно 7 мая | 360°

Экология 07 мая 2024, 09:29 Метеоролог рассказал, как часто в Москве бывает холодно 7 мая Тишковец: холод в Москве 7 мая бывает не чаще одного раза в 25 лет РИА «Новости»

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В Москве 7 мая выпал снег, а в домах и соцобъектах из-за аномального похолодания решили вернуть отопление. Такой холод в начале последнего весеннего месяца бывает не чаще одного раза в четверть века, отметил в Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец

По его словам, за всю историю опорной столичной метеостанции ВДНХ 7 мая столбики термометров опускались ниже нуля только два раза — в 1953-м (-1,4 градуса) и в 1999-м (-1 градус).

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Рекорд минимальной температуры за всю вековую историю регулярных наблюдений в столице принадлежит 1942 году, напомнил эксперт. Тогда в ночь на 7 мая температура упала до -2.

«Минувшей ночью в столице столбики термометров варьировали от -0,2 до +0,7 градуса. Так холодно 7 мая в Москве бывает не чаще одного раза в 25 лет», — указал специалист.