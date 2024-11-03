Метель и порывистый ветер спрогнозировали в Москве до утра понедельника

МЧС: в Москве до утра понедельника будет снег, метель и порывистый ветер

С девяти вечера воскресенья и до девяти часов утра понедельника, 4 ноября в Москве местами ожидается сильный снег, метель и ветер порывами до 14 метров в секунду, сообщили в пресс-службе столичного МЧС. Горожан предупредили о гололедице на дорогах и призвали быть внимательными за рулем.

Спасатели порекомендовали водителям снижать скорость и увеличить дистанцию на дорогах, избегать резких перестроений и внезапных обгонов, а машины не парковать вблизи деревьев. Пешеходам посоветовали обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не оставлять без присмотра детей и в целом быть внимательными и осторожными.

Уже во вторник 85% территории России покроется снегом, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он уточнил, что снежный покров долго не продержится.