Местами до -330. Жителям Пензенской области разослали сообщения о морозах с ошибкой

Жителям Пензенской области отправили сообщения о морозах с ошибкой. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций написала, что в регионе ожидаются аномальные морозы — до -330 градусов.

В местных пабликах сразу же появились шутки о том, что прогнозируется погода как на Юпитере и Плутоне.

«К такому жизнь нас еще не готовила», — иронично отмечали авторы публикаций.

Сообщение о морозах до −330 градусах оказалось технической ошибкой. Но тем не менее, в Пензенской области в феврале ожидаются аномальные холода.

По данным Приволжского УГМС, в ночь на 3 февраля столбики термометров показали до -33 градусов. Днем температура в регионе будет колебаться от -17 до -22 градусов. В ночь на 4 февраля ожидается понижение до -31 градуса.

Сильные морозы ударили и в Московской области. МЖД предупредила о задержках поездов на четырех направлениях из-за непогоды.