Правительство Японии предупредило о мегаземлетрясении в ближайшие 30 лет

В Нанкайском желобе у побережья Японии может произойти мощное землетрясение, которое унесет жизни 300 тысяч человек. Правительство поручило муниципалитетам подготовиться к разгулу стихии, сообщил The Asahi Shimbun .

Сейсмологи пересмотрели прогноз, выпущенный в 2014 году, и предупредили о 80% вероятности землетрясения магнитудой 8-9 в ближайшие 30 лет. По оценкам специалистов, подземные толчки могут поднять цунами с волнами выше 20 метров и унести жизни 300 тысяч японцев.

Правительство поручило 723 муниципалитетам в 30 префектурах усилить меры по смягчению последствий стихийных бедствий. Местные власти должны продумать повышение сейсмостойкости инфраструктуры и создание дополнительных запасов продовольствия так, чтобы в ближайшие 10 лет снизить прогноз по количеству разрушенных зданий на 50%, смертельных случаев — на 80%.

Участившиеся природные катаклизмы предсказаны в Священном Писании, сообщил ранее священник Николай из Сергиева Посада. По его словам, это признак приближающегося конца времен.